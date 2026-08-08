Incidente sul lavoro a Campi Bisenzio: Mcl Toscana, “da inizio anno in Regione 29 infortuni mortali, meno parole di circostanza e più fatti”

“Si è fatto appena in tempo a riportare nella sua terra di origine, la Sicilia, l’operaio schiacciato da una lastra di marmo a Carrara, che la lista dei morti sul lavoro si è nuovamente allungata, stavolta a Campi, vittima un lavoratore extracomunitario”. Lo sottolinea la Presidenza regionale toscana del Movimento cristiano lavoratori (Mcl). “Dal 1° gennaio ad oggi la Toscana registra 29 infortuni mortali”, denuncia l’associazione, parlando di “un dato pesantissimo e inaccettabile sul quale tutte le istituzioni e gli enti competenti, nessuno escluso dovrebbero fare un esame di coscienza e chiedersi se fanno davvero tutto il possibile e il necessario in tema di sicurezza, prevenzione e controlli”. Per la Presidenza regionale toscana del Movimento cristiano lavoratori “è il momento di mettere da parte le solite parole di circostanza e le affermazioni retoriche e vuote tipo ‘mai più morti sul lavoro’ dopo ogni morto. Intanto la scia di sangue, inesorabile, continua”.

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