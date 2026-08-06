Papa ad Assisi: fra Vianelli al Papa, “la sua presenza in mezzo a noi acquita un significato intenso”

(Assisi) “La sua presenza in mezzo a noi acquista oggi un significato particolarmente intenso”. È il saluto di fra Marco Vianelli, Ministro Provinciale dei Frati Minori dell’Umbria e Sardegna, al Papa, al suo arrivo alla Porziuncola per l’incontro con i 2.500 giovani che partecipano al “GO! Franciscan Youth Meeting”. “In questo anno dedicato al Centenario del Transito di san Francesco, migliaia di giovani provenienti da tutta Europa si sono raccolti attorno alla Porziuncola per condividere un cammino di fede, di speranza e di fraternità”, ha detto il francescano: “Giovani che si sono lasciati provocare da testimoni su temi quali la pace, la marginalità, l’identità, la missione, l’economia e la bellezza, cercando vie per mettersi in gioco e non restare spettatori passivi. Hanno riscoperto in Francesco un maestro sempre attuale, capace ancora di parlare al cuore delle nuove generazioni e di indicare vie di riconciliazione, di custodia del creato e di autentica fraternità universale”. “Qui alla Porziuncola san Francesco comprese la sua vocazione; qui accolse i primi fratelli”, ha ricordato fra Vianelli: “Qui Santa Chiara consacrò la sua vita al Signore; qui fiorì l’indulgenza del Perdono di Assisi, segno della misericordia senza confini di Dio. Oggi questa stessa grazia continua ad attirare pellegrini da ogni parte del mondo. Qui il 3 ottobre 1226 accolse cantando, nudo sulla nuda terra, sorella morte”.

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