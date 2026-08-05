Terremoto Campi Flegrei: Regione Campania, attivata la raccolta di donazioni a sostegno della popolazione

La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni a sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. È possibile contribuire con un importo libero accedendo direttamente al servizio di pagamento online attraverso il sistema pagoPA della Regione Campania, a questo link sulla piattaforma My Pay Regione Campania. Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative previste nelle aree interessate. L’andamento e i risultati della raccolta saranno monitorati e resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Campania, al fine di assicurare la trasparenza e la piena accessibilità delle informazioni relative alle donazioni ricevute e all’impiego delle risorse.

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