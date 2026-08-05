Leone XIV: udienza, la preghiera non è “una forma di evasione” o una “tecnica finalizzata al benessere”

“Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile e di irrisorio”. A denunciarlo è il Papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata nella basilica di San Pietro, dove Leone XIV ha incontrato i fedeli e i pellegrini provenienti da tutto il mondo. “In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione”, ha osservato il Pontefice nella prima udienza generale dopo la pausa estiva a Castel Gandolfo: “Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale”. La preghiera, invece, “in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità”, ha affermato il Papa riprendendo il ciclo di catechesi sulla Sacrosanctum Concilium, che “ha preso sul serio tale esigenza”.

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