Papa ad Assisi: il videomessaggio del vescovo Accrocca e il programma dettagliato

“Il Papa viene ad Assisi ed è per me, nuovo vescovo della città, la prima volta che lo accolgo nella nostra comunità. Ancora una volta la città serafica si trova a essere l’ombelico del mondo: questa è la città di Francesco e Francesco ha la capacità di radunare giovani da tutto il mondo. E il Papa ha il coraggio di uscire per incontrarli”. Sono le parole di mons. Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, alla vigilia della visita di Papa Leone XIV in città per la giornata conclusiva del Go! Franciscan Youth Meeting, il raduno di giovani francescani iniziato lunedì 3 agosto. “Per noi Chiesa locale – le parole del presule in un videomessaggio – è un momento da vivere con gioia, entusiasmo e partecipazione”. Mons. Accrocca accoglierà il Papa alle 8.30 di venerdì al campo sportivo “Migaghelli”, insieme ad Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, al prefetto di Perugia Francesco Zito, al sindaco di Assisi Valter Stoppini e al presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti. Subito dopo il Santo Padre raggiungerà in auto la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sarà accolto dai ministri generali dei tre ordini francescani: fra Massimo Fusarelli, per i minori, fra Carlos Alberto Trovarelli, per i conventuali, e fra Roberto Genuin, per i cappuccini. Alle 8.45, sul sagrato della Basilica, si terrà l’incontro con i giovani. Alle 9.15, nel chiostro del convento, il Pontefice incontrerà i rappresentanti degli ordini francescani, saluterà i vescovi presenti e i membri del Comitato nazionale per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Alle 10.30 presiederà la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e pronuncerà l’omelia. La visita si concluderà alle 12 con la partenza dalla Basilica; alle 12.15, prima dell’imbarco in elicottero, il Papa si congederà dalle autorità presenti. L’atterraggio all’eliporto del Vaticano è previsto alle 12.45.

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