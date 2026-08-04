Migranti a Ceuta: mons. Crociata (Comece) a vertice ministri Ue, “primo aspetto è quello umanitario. Va salvaguardata la vita umana altrimenti è sconfitta dell’umanità”

“Il primo aspetto è quello umanitario. In qualsiasi modo, deve essere salvaguardata la vita delle persone. Se non si è capaci di questo, tutto il resto ha già il sapore della sconfitta della nostra umanità”. Lo afferma mons. Mariano Crociata, presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione Europea (Comece) in vista della riunione dei ministri dell’Interno dell’Ue, convocata oggi proprio su sollecitazione di quanto è successo a Ceuta. “Credo – spiega Crociata – che, insieme alle misure urgenti che possiamo immaginare vengano adottate, diventi sempre più necessario uno sguardo di lungo periodo che tenga conto di tutti gli aspetti di un dramma che assume sempre di più carattere epocale”. “Bisognerebbe poi trovare una misura più grande della facile strumentalizzazione in funzione del gioco delle parti che la politica quotidiana conosce”, prosegue il presidente dei vescovi Ue. “In questo senso bisogna tenere certo conto degli umori dell’opinione pubblica, ma anche cercare di guidare e orientare verso soluzioni virtuose situazioni che sono complesse e che non hanno risposte semplici. E poi bisogna tenere conto insieme degli aspetti economici e di quelli demografici. In ultimo bisognerebbe aiutarsi a capire che, di fronte alle diseguaglianze di un mondo in subbuglio, non ci sono misure adeguate che riescano a fermare questa fuga di massa dalla disperazione, di fronte alla quale non ci sono muri e deportazioni che bastino”.

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