Italia-Santa Sede: insediata la Commissione per l’impianto agrivoltaico di Santa Maria di Galeria

(Foto Vatican News/SIR)

Si è svolta questa mattina, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, la riunione per l’insediamento della Commissione paritetica Italia-Santa Sede che seguirà le attività per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico previsto a Santa Maria di Galeria, nel comune di Roma. La Commissione è prevista dall’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 31 luglio 2025. Lo rende noto una nota di Palazzo Chigi. L’incontro è stato copresieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e dalla presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, suor Raffaella Petrini. Per la parte italiana hanno partecipato i capi di Gabinetto e i rappresentanti tecnici dei ministeri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’Interno, della Cultura, dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nonché della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale, di Arera, Terna e Acea. Per la parte vaticana erano presenti i rappresentanti dell’Apsa, del Governatorato e della Gendarmeria.