Immigrazione: Als Mcl, arrivati in Italia i primi 15 lavoratori grazie al progetto “Flip Marocco”

Sono arrivati in Italia i primi 15 lavoratori provenienti dal Marocco, selezionati e formati dall’Associazione lavoratori stranieri del Movimento cristiano lavoratori (Als Mcl) grazie al progetto “Flip Marocco”, realizzato in collaborazione con l’Ugtm di Fez, sede regionale dell’Unione generale dei lavoratori del Marocco. Il programma prevede la formazione professionale e civico-linguistica pre-partenza finalizzato a favorire l’ingresso regolare in Italia di lavoratori stranieri già formati in relazione ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese. I 15 lavoratori sono stati accolti presso l’azienda “San Lorenzo Confezioni” di San Marco d’Alunzio (Me), dove hanno già avviato il proprio percorso di inserimento lavorativo come personale specializzato. Nel percorso di accoglienza e integrazione sul territorio, i lavoratori sono assistiti da Als Mcl Sicilia, con il coinvolgimento diretto del presidente provinciale di Catania, Luca Solarino, che fornirà supporto per gli adempimenti amministrativi, l’orientamento ai servizi e il loro inserimento nel contesto sociale e lavorativo locale. “Siamo soddisfatti – dichiara Paolo Ragusa, presidente di Als Mcl di poter accogliere questi primi lavoratori dal Marocco, proprio nei giorni in cui la cronaca ha rimesso al centro il tema degli immigrati provenienti dal Nord Africa. Noi siamo da sempre convinti che i corridoi lavorativi, basati su un lavoro di matching con le aziende e su percorsi di vera integrazione, siano la ricetta giusta per provare a controllare un fenomeno complesso e variegato come quello dell’immigrazione. Il nostro obiettivo è quello di ampliare sempre di più questi percorsi, coinvolgendo nuovi partner sia nel nostro Paese che in quelli da cui provengono i lavoratori”.

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