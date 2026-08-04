Giovani: Assisi, aperto ieri sera l’incontro internazionale “Go! Franciscan Youth Meeting”. Mons. Accrocca, “abbiate il coraggio delle scelte definitive”

(Foto Sala Stampa del Sacro Convento di San Francesco)

Si è aperto ieri sera, nella Piazza Inferiore della basilica di San Francesco, il “Go! Franciscan Youth Meeting”, il grande incontro internazionale promosso nell’ambito dell’anno centenario del transito di San Francesco (1226-2026), che fino al 6 agosto riunisce ad Assisi oltre 2.500 giovani provenienti da numerosi Paesi d’Europa e del mondo.

La serata inaugurale ha trasformato uno dei luoghi simbolo per il mondo francescano in una grande piazza di fraternità, dove lingue, culture e storie differenti si sono ritrovate unite nel segno della gioia dell’incontro e della spiritualità di san Francesco.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti di fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, e di Davide Rondoni, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco. L’inno ufficiale del Meeting, “Ho fatto la mia parte”, interpretato da fra Graziano Malgeri e Sara Pinna, ha introdotto i partecipanti nel clima dell’evento.

Il primo intervento è stato affidato a mons. Felice Accrocca, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, che ha proposto ai giovani una rilettura del Capitolo delle Stuoie del 1221, quando migliaia di frati si riunirono attorno a san Francesco alla Porziuncola. Richiamando quell’esperienza fondativa, l’arcivescovo ha invitato i partecipanti a vivere con coraggio la propria vocazione, superando la cultura della provvisorietà che caratterizza il nostro tempo. Il francescanesimo, ha ricordato, continua ancora oggi a interrogare le nuove generazioni, chiamandole a compiere scelte autentiche e definitive, capaci di generare una vita pienamente donata agli altri. “Abbiate il coraggio delle scelte definitive”.

La riflessione è proseguita con la testimonianza dello scrittore e insegnante Marco Erba, che ha condiviso la propria esperienza quotidiana tra i giovani, raccontando come anche nelle situazioni più difficili sia possibile riconoscere una bellezza che resiste al male. Attraverso il racconto di vicende vissute tra i banchi di scuola e di storie segnate dalla sofferenza e dal perdono, Erba ha invitato i partecipanti a non fermarsi alle apparenze, ma a riconoscere in ogni persona quella “scintilla” di bene che nessuna ferita riesce a spegnere.

La serata è stata accompagnata da momenti musicali e di animazione che hanno coinvolto l’intera assemblea, trasformando la piazza in un’esperienza condivisa di festa, amicizia e preghiera.

A concludere l’incontro è stato il ministro generale dell’Ordine dei Frati minori, fra Massimo Fusarelli, che ha invitato i giovani a vivere un intenso momento di silenzio. “Portiamo davanti a san Francesco la persona, la preoccupazione, la gioia che ciascuno custodisce nel cuore”, ha detto rivolgendosi ai partecipanti.

Per alcuni istanti migliaia di giovani sono rimasti raccolti in un silenzio profondo. “Ci saranno tante voci, tanti canti, tanto entusiasmo”, ha concluso fra Fusarelli, “ma custodiamo questo silenzio: è una sorgente preziosa da portare con noi durante questi giorni”.

La recita del Padre Nostro, pronunciato contemporaneamente nelle diverse lingue dei partecipanti, e la benedizione finale hanno concluso la prima giornata del “Go! Franciscan Youth Meeting”.

Il programma prosegue oggi con i nove workshop tematici e culminerà giovedì 6 agosto con l’incontro dei giovani con Leone XIV. Al termine della messa, i partecipanti riceveranno una Carta missionaria.