Diocesi: Lamezia Terme, nomine del vescovo Parisi. Opera di rinnovamento alla guida delle parrocchie diocesane “al servizio dello stesso Bene”

Com’è ormai diventata consuetudine, nel giorno in cui la Chiesa fa memoria del Santo Curato D’Ars, Patrono dei parroci, il vescovo, monsignor Serafino Parisi, dopo un’attenta fase di ascolto e di confronto con i sacerdoti interessati, ha proceduto alla nomina di alcuni nuovi parroci di cui segue la comunicazione della Cancelleria Vescovile. Sono più di 40 (comprese le nuove nomine oggi annunciate) i sacerdoti che in questi anni (senza considerare i vice parroci) si sono avvicendati alla guida delle parrocchie di: Accaria di Serrastretta e Cardolo di Feroleto Antico, Amato, Cattedrale Santi Pietro e Paolo in Lamezia Terme, Conflenti, Curinga, Decollatura, Fronti e Zangarona di Lamezia Terme, Gizzeria, Jacurso, Magolà di Lamezia Terme, Maida, Marcellinara, Pianopoli, Pietà in Lamezia Terme, Pratora di Tiriolo, San Francesco da Paola e San Pancrazio in Lamezia Terme, San Giovanni Battista in Lamezia Terme, San Giovanni Calabria in Lamezia Terme, San Mango d’Aquino, Santa Maria degli Angeli in Lamezia Terme, Tiriolo, Vena di Maida. Chiese alle quali vanno ad aggiungersi le Rettorie: Sant’Agostino in Pianopoli, Santa Chiara in Lamezia Terme, Madonna di Dipodi in Feroleto Antico, Santa Caterina in Lamezia Terme, Beata Vergine Addolorata in Lamezia Terme.

A tali nomine si aggiungeranno, entro i sei anni dall’arrivo di monsignor Parisi, per come il Vescovo, secondo una sua realistica previsione, ha più volte sottolineato, i parroci con più di nove anni di nomina, tra i quali quelli che esercitano il loro ministero nella città di Lamezia Terme (si consideri che in 4 anni sono già cambiati 10 parroci su 22 parrocchie cittadine). Prosegue, quindi, l’opera di rinnovamento alla guida delle parrocchie diocesane in quella ottica di “ordinaria continuità tra fratelli che sono tutti al servizio dello stesso Bene”.