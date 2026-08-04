Diocesi: Fermo, a Civitanova Marche la prima collettiva d’arte curata dagli artisti dell’Ucai in onore del Patrono San Marone

In occasione dei festeggiamenti dedicati a San Marone, patrono di Civitanova Marche, gli artisti della sezione Ucai di Civitanova Marche hanno organizzato la prima collettiva d’arte dedicata al santo martire: un cammino di fede e devozione attraverso le loro opere. “Colori, forme e simboli – informa la diocesi – diventano strumenti per raccontare la spiritualità e l’anima profonda della comunità Civitanovese”. La mostra, a ingresso gratuito, è allestita presso i locali della palazzina sud del Lido Cluana, e sarà inaugurata mercoledì 12 agosto alle ore 18.30. Una lettura critica delle opere esposte offerta dal prof. Marco Rotunno, scrittore, critico d’arte e vicepresidente della sezione U.C.A.I. di Civitanova aprirà la serata, mentre le musiche di Michelangelo Martin accompagneranno l’evento ulteriormente arricchito dalla presenza di un’agiografia dell’artista Riccardo Renzi.

Saranno presenti per le istituzioni: il sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, l’assessore Barbara Capponi, il presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti, l’assessore al turismo Mara Orazi, e il presidente del Consiglio del comune di Civitanova Marche Roberto Tiberi; per le associazioni culturali: la sig.ra Marisa Castagna, presidente dell’UNITRE di Civitanova e il prof. Alvise Manni, presidente del Centro Studi Civitanovesi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso alla mostra è libero secondo gli orari indicati nella locandina, fino al 18 agosto 2026