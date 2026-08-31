Diocesi: Mazara del Vallo, conclusa la visita della delegazione di Tunisi. Mons. Lhernould, “la gioia di un incontro fraterno”

Si è conclusa la visita nella diocesi di Mazara del Vallo della delegazione tunisina guidata dall’arcivescovo di Tunisi, mons. Nicolas Lhernould. L’iniziativa si inserisce nel gemellaggio che da 26 anni unisce le due Chiese affacciate sul Mediterraneo, nato per favorire la conoscenza reciproca e, come ha ricordato il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella, “condividere le ricchezze delle nostre esperienze ecclesiali”.

La delegazione, composta da cinque persone, ha fatto tappa a Mazara del Vallo, Salemi, Marsala e Torretta Granitola, incontrando anche il vescovo di Trapani. In cattedrale si è svolto un confronto con le realtà diocesane e le aggregazioni laicali, alla presenza di mons. Giurdanella e del direttore dell’Ufficio diocesano per il gemellaggio, don Francesco Fiorino. Al centro dell’incontro le testimonianze di don Michel Baudry Santiago, parroco della cattedrale di Tunisi, di suor Jessy Rymond, Olivia Olivo e suor Laura Gorlato, impegnate nelle scuole cattoliche e nella Caritas diocesana. Dai loro interventi è emerso il volto di una Chiesa minoritaria – circa 30mila cristiani su 12 milioni di abitanti – attiva nel dialogo con il mondo musulmano, nell’educazione e nell’accompagnamento delle persone in difficoltà e dei giovani provenienti dall’Africa occidentale. “Porto a casa la gioia di un incontro fraterno”, ha dichiarato mons. Lhernould, sottolineando la bellezza di aver vissuto questi giorni “come una grande famiglia”. L’arcivescovo ha evidenziato le differenze tra le due società e il ruolo delle donne: “La Chiesa non esiste se non ha il volto femminile”. Don Fiorino ha annunciato altre due visite di amicizia in Tunisia, previste a gennaio e a maggio.

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