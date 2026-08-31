Diocesi: Ancona, tre giorni di formazione per i docenti di religione cattolica

Dal 2 al 4 settembre, dalle 15 alle 19, nell’aula magna dell’Issr delle Marche si terrà il corso di formazione per i docenti di religione cattolica, sul tema “Per una didattica Irc della pace”. Promosso dall’Ufficio per la Pastorale scolastica e l’Irc dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, il corso intende approfondire come l’insegnamento della religione cattolica possa diventare sempre più una scuola di pace e di dialogo, offrendo ai docenti occasioni di riflessione, strumenti educativi e proposte concrete da tradurre nell’attività didattica. Si inizia mercoledì 2 settembre con i saluti e l’introduzione di mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo, cui seguirà l’intervento gli interventi di diversi esperti per parlare dei fondamenti della didattica Irc della pace. La seconda giornata avrà un approccio più pratico e sarà dedicata alla gestione della classe come gruppo. Venerdì 4 settembre sarà dedicato ai laboratori didattici, differenziati per ordine di scuola. Per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria sono previsti un laboratorio sulla didattica musicale e un laboratorio di scrittura. Per i docenti della scuola secondaria sarà invece possibile scegliere tra un laboratorio sui cortometraggi come risorsa didattica e un laboratorio sulla comunicazione non violenta. La tre giorni si concluderà con un incontro con i direttori e gli operatori della Caritas diocesana, dell’Ufficio di Pastorale giovanile e del giornale diocesano.

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