Vescovi Puglia: mons. Agostino Superbo è stato “pastore mite e saggio, educatore di presbiteri”

“Uomo di profonda cultura, educatore di generazioni di presbiteri, pastore mite e saggio, sempre animato da un autentico amore per la Chiesa e da una costante ricerca della comunione”. Così la Conferenza episcopale pugliese ricorda mons. Agostino Superbo. Appresa “con profondo dolore” la notizia della “nascita al Cielo” del presule, i vescovi di Puglia elevano al Signore la preghiera di suffragio per lui che, “dopo aver portato con fede il peso della malattia, ha concluso il suo pellegrinaggio terreno nella speranza della risurrezione”. La nota esprime vicinanza fraterna alla Chiesa di Andria, che lo ha generato alla fede e al ministero sacerdotale, e alle Chiese di Sessa Aurunca, Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, che lo hanno avuto come padre e pastore. Un ricordo va al suo servizio come assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana e negli organismi della Cei, oltre che come rettore del Pontificio Seminario regionale di Molfetta. La sua vita, si legge ancora, lascia “l’eredità di una fede vissuta con discrezione, di una carità operosa e di una dedizione instancabile alla formazione, all’annuncio del Vangelo e alla cura del Popolo di Dio”. Il comunicato, firmato da mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, si chiude affidando l’anima di mons. Superbo “alla misericordia del Padre”.

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