Terremoto Campi Flegrei: diocesi di Pozzuoli, diverse chiese danneggiate dal sisma. Celebrazioni e preghiere all’aperto

(Foto diocesi di Pozzuoli: interno della chiesa San Raffaele a Pozzuoli)

“La scossa delle ore 19.46 di venerdì 31 luglio poteva avere conseguenze peggiori, in tante situazioni. Avevamo appena concluso la celebrazione della messa in San Raffaele, quando si sono avuti danni enormi nella chiesa. Le impalcature che avevamo messo hanno ridotto l’impatto. Adesso dobbiamo continuare a lottare. Ringrazio tutti di cuore per la vicinanza dimostrata e la comunità, perché dobbiamo essere uniti. Ci dispiace ovviamente per le chiese, ma la Chiesa vera siamo noi popolo di Dio e saremo nelle piazze a pregare”. Queste le parole di don José Manoel Rosa, parroco di Santa Maria della Consolazione, conosciuta come il Carmine, nella diocesi di Pozzuoli, già chiusa al culto per precedenti scosse. Le celebrazioni erano proseguite nella vicina chiesa barocca di San Raffaele, ora danneggiata, spiega il periodico diocesano “Segni dei tempi”.

Stessa dinamica nel santuario San Gennaro alla solfatara, dove era stata appena conclusa la celebrazione e c’erano solo un paio di persone nel momento della forte scossa. Anche i frati cappuccini stanno celebrando all’esterno della chiesa. “Dobbiamo rimanere uniti nella preghiera, per rinsaldare la fede e coltivare la speranza in questo tempo di crisi”, come ha esortato il parroco padre Alfonso Maria Fabbricatore, ricordando che ieri è stato celebrato il “Perdono di Assisi”, per poter ottenere l’indulgenza plenaria. Nella serata di sabato la comunità francescana si era riunita per l’adorazione notturna.

Chiuso anche il duomo San Procolo martire, Sacro Cuore di Gesù ai Gelormini, Santa Maria delle Grazie, come specificato dai parroci don Franco Bartolino, don Mario Russo e don Antonio Russo. Tutte le chiese sono oggetto di monitoraggio per verificare i danni subiti, in un’azione portata avanti dall’Ufficio diocesano per i beni culturali, guidato da don Roberto Della Rocca.

Laddove possibile si sta celebrando nella zona antistante la chiesa, come avvenuto ieri sera in piazza della Repubblica, rispondendo all’invito espresso ieri dal vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Carlo Villano, ad essere testimoni vivi del Risorto.

Ieri mattina il vescovo ha partecipato ad un incontro presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con il Centro Coordinamento Soccorsi, al quale era presente, tra gli altri, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.