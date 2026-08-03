Suicidio medicalmente assistito in Campania: Bova (Forum sociosanitario), “vita va promossa e tutelata sempre, accompagnare e sostenere le persone fragili”

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“A proposito del rincorrersi fra Regioni nel preparare leggi regionali sul suicidio medicalmente assistito, come per tentare di vincere un premio agli occhi di coloro che spingono per l’autodeterminazione ad oltranza, teniamo a sottolineare che la Corte Costituzionale con sentenza 148/2026 ha stabilito che le leggi regionali sul suicidio medicalmente assistito non sono suppletive di una legge statale”. Lo afferma Aldo Bova, presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, a proposito della proposta di legge presentata al Consiglio regionale della Campania in data 22 maggio 2026, in relazione alla quale, spiega Bova, “desideriamo presentare alcune nostre considerazioni che vengono da nostro gruppo di 15 associazioni nazionali del mondo cristiano, dai nostri 5 Forum regionali e dalla nostra Rete territoriale di circa 220 strutture che hanno come alter ego la persona umana”.

“Questo rincorrersi delle Regioni per legiferare sul suicidio medicalmente assistito è inopportuno e fuori luogo – continua Bova -. D’altra parte la Corte Costituzionale ha già ampliamente e chiaramente definito che solo coloro che per vivere dipendono da trattamenti necessari alla sopravvivenza possono chiedere l’assistenza sul piano della ufficialità per il suicidio medicalmente assistito”. A questo punto, osserva il presidente del Forum sociosanitario, “è importante che ci sia una legge nazionale in proposito , che tenga presente che la vita è un dono, che ha valore e va rispettato e tutelato sempre. Comunque, obbligato a seguire le indicazioni della Corte Costituzionale, il Parlamento deve legiferare presto, definendo termini chiari per l’assistenza a coloro che, nelle condizioni suddette, chiedono il suicidio medicalmente assistito”.

Alla luce di questa precisazione, prosegue Bova, “considerando sotto il profilo umano che la vita va promossa e tutelata sempre, specialmente nelle condizioni di fragilità e di delicatezze, penso che, come il popolo italiano tutto, anche la comunità campana e l’Ente Regione Campania si debbano adoperare per osservare e prendere atto di alcune realtà , agendo poi di conseguenza. La vita è un bene meraviglioso, da riconoscere, promuovere e tutelare sempre, anche in considerazione della dignità della vita che è presente e rimane sempre. Nella nostra epoca, grazie a Dio la vita si allunga e con questo aumentano molto i fragili e i soli. La solitudine e la fragilità aumentano notevolmente.

Dinanzi a queste realtà “la comunità locale con le sue persone, con le sue strutture sanitarie territoriali, con le sue realtà territoriali del mondo cristiano, le parrocchie, e con l’Ente Regione deve farsi carico di accompagnare e sostenere le persone fragili e le persone sole, che proprio stando in condizioni di debolezza, lasciate a se stesse, possono portarsi verso condizioni di sofferenze fisiche e psichiche notevoli, da evitare”.