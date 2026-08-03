Suicidio medicalmente assistito in Campania: Bova (Forum sociosanitario), “fornire alla popolazione un numero sufficiente di hospice e incentivare le cure palliative”

(Foto Aldo Bova)

“C’è molto da studiare, approfondire ed agire con impegno economico e funzionale per sostenere e accompagnare le persone fragili. Molto più importanti questi impegni, anziché battersi per approvare leggi regionali inutili ed inefficaci sul suicidio medicalmente assistito”. Lo sostiene Aldo Bova, presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, a proposito della proposta di legge presentata al Consiglio regionale della Campania in data 22 maggio 2026.

“Venendo poi alle persone che proprio per motivi neoplastici hanno dolore e sofferenze notevoli – aggiunge Bova -, bisogna adoperarsi per assisterle al meglio e per poter consentire loro di vivere in tranquillità la loro patologia e la loro sofferenza, accompagnati dai familiari, che vanno tenuti in condizioni di serenità psichica, affettiva ed economica”.

Per questo “bisogna che sul territorio campano ci siano a sufficienza tutte le strutture che svolgono con competenza e umanità l’assistenza agli ammalati neoplastici che hanno condizioni serie di dolore, di sofferenze e di fragilità con famiglie, molte volte stremate, per condizioni fisiche, psichiche ed economiche”. Il presidente del Forum sociosanitario chiarisce: “È importantissimo fornire alla popolazione campana un numero sufficiente di hospice sul territorio, un numero sufficiente di Centri dove praticare la terapia del sollievo dal dolore e che sia dovunque assicurata la terapia domiciliare per casi di neoplasia, avendo sempre ben presente il supporto da fornire alle famiglie”. Per Bova, “bisogna acquisire le idee che la medicina palliativa va adoperata non solo per i morenti, ma, soprattutto, per coloro che per motivi neoplastici iniziano a soffrire ed in modo precoce”.

Quindi, conclude, “riteniamo che prima di occuparsi dell’approvazione della inefficace legge sul suicidio medicalmente assistito, bisogna pensare a tutte le strutture da attivare per portare il sollievo dalla sofferenza, rispettando leggi già esistenti (legge 38 del 15 marzo 2010)”.