Religiosi: padre Antonio Bottino eletto presidente della Conferenza dei Superiori Maggiori della Calabria (Cism)

Padre Antonio Bottino, correttore provinciale dell’Ordine dei Minimi, è stato eletto presidente della Conferenza dei Superiori Maggiori della Calabria (Cism). All’assemblea elettiva hanno partecipato i membri rappresentanti delle diverse comunità religiose maschili presenti sul territorio calabrese. Vicepresidente è stato eletto padre Francesco Donato, ministro provinciale dei frati Minori Cappuccini di Calabria. Il consiglio si completa con tre consiglieri: padre Salvatore Cimino, ministro generale dei Pii Operai catechisti rurali, padre Mario Chiarello, ministro provinciale dei frati Minori della Provincia di Calabria, e padre Rocco Predoti, dei frati Minori conventuali di Calabria. “I superiori maggiori – si legge in un comunicato – hanno espresso profonda gratitudine per il servizio ecclesiale e hanno confermato la piena disponibilità alla collaborazione attiva con le istituzioni ecclesiastiche, rinnovando il proprio impegno spirituale e pastorale per il bene e la crescita della vita consacrata sia a livello regionale che istituzionale”.

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