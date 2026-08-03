Orizzonti Mediterranei: mons. Satriano (Bari), “il mare torni a essere luogo di comunione e non di morte”

“Sono stati giorni di ascolto, di confronto e di fraternità che hanno confermato il Mediterraneo non come un confine che divide, ma come uno spazio di incontro nel quale il Vangelo continua a interrogare la storia”. Lo ha affermato l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, a termine di Orizzonti Mediterranei, l’incontro nazionale delle presidenze diocesane e delle delegazioni regionali dell’Azione Cattolica, svoltosi a Bari dal 30 luglio al 2 agosto. Un cammino che “rinnova la nostra convinzione che il Vangelo possiede ancora la forza di generare cittadinanza, di educare alla responsabilità e di aprire orizzonti di speranza. È questo il contributo che la Chiesa desidera offrire al nostro tempo: custodire la dignità di ogni persona e alimentare la speranza di un Mediterraneo finalmente riconciliato, dove nessuno sia straniero e tutti possano sentirsi fratelli”.

Riflettendo poi, con l’occasione, sulle vicende di questi giorni, “dalle drammatiche immagini provenienti da Ceuta alle crescenti tensioni che attraversano le frontiere d’Europa” il vescovo di Bari-Bitonto ha messo in evidenza “che non possiamo abituarci a una politica che, in nome di un presunto disumano ragionevole, consideri le persone semplici strumenti di pressione geopolitica. Il ricatto esercitato attraverso il controllo dei flussi migratori rivela tutta la fragilità di un modello che rischia di sacrificare la dignità umana agli equilibri del potere”.

La Dottrina Sociale della Chiesa, come ci ricorda Papa Leone XIV, – ha aggiunto – non è neutrale: è dalla parte della persona, è dalla parte dei poveri, degli ultimi, di quanti vedono negata la propria dignità. Per questo la questione migratoria non può essere affrontata soltanto come un problema di sicurezza o di gestione dei confini. Essa interpella la coscienza dell’Europa e domanda politiche nuove, lungimiranti e condivise, capaci di coniugare legalità, accoglienza, cooperazione internazionale e sviluppo dei popoli. Il migrante – ha ancora sottolineato monsignor Satriano – non è una minaccia da contenere, ma una persona da incontrare; non un peso da sopportare, ma una possibilità di crescita umana, culturale e spirituale. Ogni volto custodisce una storia, ogni storia una speranza che chiede di essere riconosciuta”.

Da Bari, città che si affaccia sul Mediterraneo come ponte tra i popoli e le culture, l’appello “perché il mare torni a essere luogo di comunione e non di morte, di cooperazione e non di contrapposizione. Dobbiamo lasciarci ferire. La pace, la giustizia e la fraternità non nasceranno dall’innalzare muri sempre più alti, ma dal costruire relazioni più vere e responsabili”.

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