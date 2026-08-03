Orizzonti mediterranei: mons. Giuliodori, “la logica del dono e della condivisione” contro la cultura della potenza

La gratuità e la condivisione come fondamento della vita cristiana e come criterio per costruire una società più giusta. È il messaggio lanciato da mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’omelia pronunciata durante la celebrazione eucaristica a conclusione di “Orizzonti Mediterranei”, l’incontro nazionale delle presidenze diocesane e delle delegazioni regionali dell’Azione Cattolica Italiana svoltosi a Bari.

Richiamando l’ enciclica di Papa Leone XIV Magnifica Humanitas, ha evidenziato la necessità di collegare “la logica del dono gratuito” alle scelte concrete della vita personale, comunitaria e sociale, ricordando che ogni modello di sviluppo deve essere valutato per la sua capacità di essere inclusivo, sostenibile e orientato al bene comune, riconoscendo alla carità “un ruolo critico e generativo nella vita pubblica”.

Sono due – ha sottolineato monsignor Giuliodori – gli atteggiamenti fondamentali che derivano da questa prospettiva: la gratitudine per i doni che Dio continua a offrire all’umanità, nonostante le sofferenze del mondo, e la responsabilità di fronte all’invito di Gesù agli apostoli: “Voi stessi date loro da mangiare”.

Riferendosi al miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Giuliodori ha ripreso una celebre riflessione di don Tonino Bello, secondo cui il vero miracolo consiste nella condivisione: “Quella fu una divisione, non una moltiplicazione”. Senza questa logica – ha aggiunto – “la vita umana si appiattirebbe e sarebbe risucchiata in un’arida esistenza regolata da calcoli e interessi che riducono tutte le cose a puro valore economico. È il modello che purtroppo sembra prevalere anche ai nostri giorni”. L’omelia ha richiamato anche gli ambiti nei quali la gratuità si manifesta in modo più autentico: l’amore fedele, la generazione e l’educazione dei figli, la cura delle persone care e dei più fragili. Esperienze che trovano sintesi nelle parole di Gesù: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

Mons. Giuliodori ha quindi collegato questi temi all’esperienza vissuta dall’Azione Cattolica durante i quattro giorni del convegno “Orizzonti mediterranei. Abitare la fraternità per una cultura del dialogo”, che ha riunito a Bari oltre 700 responsabili associativi. Tra i temi affrontati, ha ricordato la rilettura delle migrazioni come “risorsa e opportunità”, la promozione di percorsi di pace fondati sulla fraternità per contrastare le spinte ai conflitti e al riarmo alimentate dalla “cultura della potenza” e il rilancio della “convivialità delle differenze” come via per superare pregiudizi e divisioni.

In conclusione, l’assistente generale dell’AC ha espresso la gioia per il cammino compiuto, ricordando le parole rivolte all’Azione Cattolica dall’indimenticato mons. Mansueto Bianchi pochi giorni prima della sua morte: “Siete una Chiesa bellissima”. Al termine dell’incontro, ha affermato, i partecipanti tornano nelle loro comunità dopo aver “mangiato a sazietà il pane della fraternità” e portando con sé, “con vero spirito sinodale”, “ceste piene di rinnovato impegno” a servizio dell’Azione Cattolica, della Chiesa e della società.

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