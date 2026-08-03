Migranti: Agia, a settembre presentazione di un report su “Minori stranieri non accompagnati, accoglienza e rischio criminalità”

Sempre secondo il report Cespi, sottolinea Terragni “I minori migranti soli – quasi solo maschi di età media 16-17 anni: indispensabile adottare anche un’ottica di genere – corrono un rischio di entrare in contatto con la giustizia quasi sei volte maggiore rispetto a quello che corre la popolazione generale dei minori presenti in Italia”. Lo ricorda Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza italiana (Agia), a partire dall’emergenza migranti a Ceuta, tra cui moltissimi minori e da una recente ricerca Cespi-Centro studi di politica internazionale sui minori stranieri non accompagnati (Msna).

“I ragazzi delinquono di propria iniziativa o coinvolti da altri giovani connazionali allo scopo di sostentare la famiglia, di ripagare il debito migratorio o di costruirsi un’identità sociale vincente procurandosi beni materiali o status symbol”, sottolinea Terragni. Per queste ragioni l’Agia ha avviato il progetto di ricerca “Minori stranieri non accompagnati, accoglienza e rischio criminalità”, che intende mettere a fuoco in particolare il rapporto tra comportamenti devianti, specifiche filiere migratorie e modalità di accoglienza: il report sarà presentato nel prossimo settembre.

“Divisi e contrapposti tra ‘angelizzazione’ e criminalizzazione dei giovanissimi migranti – conclude Marina Terragni – rischiamo di non sapere leggere realisticamente il fenomeno e di ritardare l’adozione di misure adeguate a realizzare le loro aspirazioni a una vita migliore e – in un’ottica win-win – le non meno legittime aspettative della nostra società a trarre il meglio dalla loro inclusione”.

In apertura del nuovo numero della rivista dell’Autorità garante “Futuri” la storia di uno di questi ragazzi e, a seguire, un’intervista a Mahmood: https://futuri.garanteinfanzia.org.

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