Funerali don Antonio Mazzi: Mazza (Educatori senza frontiere), “grazie per non aver lasciato indietro nessuno”

Il sole implacabile di un primo pomeriggio tropicale in un centro di Milano poco affollato, ma intorno alla basilica di Sant’Ambrogio c’è folla per l’ultimo saluto a don Antonio Mazzi: i rappresentanti delle istituzioni, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i volti noti dell’associazionismo, dello sport, della musica, della società civile, del giornalismo con, tra gli altri, il presidente del Gruppo Rcs, Urbano Cairo, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta e don Luigi Ciotti. Ma soprattutto ci sono i ragazzi della comunità Exodus, che in 40 anni ha salvato migliaia di giovani dalla droga, dal carcere e da altre dipendenze, quelli di tante realtà nate nel tempo e la gente comune che applaude al passare del feretro. Portato fino ai piedi del grande altare d’oro di Volvinio nel cuore della basilica, adagiato a terra e coperto di fiori rossi di anthurium, di una rosa bianca e della stola di don Antonio con i colori della pace.

Una bara semplice di legno chiaro, incensata e benedetta dall’abate di Sant’Ambrogio, monsignor Carlo Faccendini all’inizio del rito, concelebrato da una ventina di presbiteri. Tanti i momenti di commozione che punteggiano le esequie, presiedute da padre Massimiliano Parrella, superiore generale dell’Opera Don Calabria, a cui apparteneva don Mazzi, tra appalusi e lacrime, ma anche con la gioia dei canti, come quando il “Padre Nostro” è eseguito sulle celebri note di “Sound of silence” di Simon & Garfunkel.

Alla fine, l’ultimo saluto in basilica ha la voce della stretta collaboratrice Cristina Mazza di “Educatori senza frontiere”. “Grazie per ogni cuore toccato e per ogni dolore accolto. Per questa eredità che ha guidato le nostre vite, si fa viva nel presente e ci proietta nel futuro. Grazie per aver lottato con le disgrazie del mondo portando sempre una voce fuori dal coro. Per essere stato per Milano una presenza viva e rigorosa, attenta alle fragilità nascoste, per non aver lasciato indietro nessuno, per averci insegnato che i sogni sono sempre giovani. Tu te ne vai, ma mai l’idea, e noi rimaniamo qui e continuiamo a camminare su strade impossibili”.

Con un “ciao” che diventa ancora un appaluso scrosciante mentre il feretro esce dalla chiesa tra due ali di folla e risuona quella “parola piccola come un saluto, ma grande come il Vangelo, ciao don Antonio”, più volte evocata nell’omelia da padre Parrella.

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