Diocesi: Treviso, il vescovo Tomasi nomina Adriano Bordignon nuovo direttore del Centro della Famiglia, primo laico a ricoprire questo ruolo

(Foto Centro della Famiglia - Treviso)

Il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, ha nominato Adriano Bordignon nuovo direttore del Centro della Famiglia di via San Nicolò, affiancato da don Silvano Filippetto nel ruolo di assistente ecclesiastico. Primo laico a ricoprire l’incarico di direttore nella storia dell’ente, Adriano Bordignon, 50 anni, sposato con Margherita e padre di tre figli, collabora con la Fondazione Centro della Famiglia dal 2004 e dal 2018 ne dirige il Consultorio socio-sanitario. È stato amministratore unico della società strumentale della Fondazione dal 2016 al 2024, oltre a essere stato componente della Commissione diocesana di pastorale sociale e del lavoro, dal 2015 al 2020.

Ha conseguito un master in “Scienze del matrimonio e della famiglia” al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma ed è stato presidente del Forum delle associazioni familiari del Veneto dal 2021 al 2023 – contribuendo attivamente all’approvazione della prima legge regionale su famiglia e natalità e alla sperimentazione del Fattore Famiglia e della Valutazione d’impatto familiare – prima di diventare presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, realtà che rappresenta oggi oltre 500 associazioni e circa 4,5 milioni di famiglie in Italia.

Inoltre, Bordignon vanta esperienze di rilievo nel mondo associativo avendo ricoperto ruoli apicali quali presidente di Volontarinsieme, associazione di rappresentanza del volontariato trevigiano, e del Csv Treviso, ma anche presidente di Ebicom e Ebi.T.Treviso, ente bilaterale del commercio, servizi e turismo della provincia di Treviso dal 2020 al 2026, e quale componente di giunta per Ascom Treviso dal 2019 al 2023 e del consiglio dal 2018 ad oggi.

“Quella del Centro della Famiglia è una storia che attraversa per oltre mezzo secolo la vita di questo territorio: accompagnando migliaia di giovani verso i loro progetti di vita di coppia, formando le famiglie ai loro compiti educativi e civili, sostenendo persone coppie e famiglie nei momenti cruciali di crisi nella vita. Lo fa come espressione della Chiesa trevigiana che collabora vivacemente con le forze della società civile, le amministrazioni locali, il mondo accademico e le stesse famiglie che desiderano farsi protagoniste e responsabili per il bene comune” dichiara Adriano Bordignon.

“La dimensione pastorale e formativa del Centro della Famiglia può essere assunta da un laico e ringrazio Adriano Bordignon per avere accettato questo nuovo incarico, portando in questo nuovo servizio la sua esperienza e il suo amore per il Centro della Famiglia. Nei colloqui di questo periodo con le diverse componenti del Centro, mi sono reso conto che anche la presenza stabile e strutturata del presbitero può fare bene, come ha fatto bene finora, alla vita del Centro della Famiglia. Per questo ho nominato don Silvano Filippetto assistente ecclesiastico del Centro. Vivendo la dimensione della collaborazione riscopriamo una Chiesa fraterna, che valorizza le specificità dei ministeri e il comune radicamento in Cristo di ogni realtà ecclesiale, e che favorisce uno sviluppo della vita del Centro della Famiglia che porterà, ne sono certo, armonia e comunione”, dice mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso. “Mi ha colpito molto l’idea, così ben portata avanti e coerentemente sviluppata da don Francesco Pesce, che il Centro della Famiglia sia nella realtà il ‘Centro delle Famiglie’: luogo di soggettività ecclesiale delle famiglie, dove questa condivisione possa essere sempre più accolta, valorizzata e anche strutturata. Esorto a procedere su questa strada”, conclude mons. Tomasi.