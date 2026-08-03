Diocesi: mons. Autuoro (Benevento), Pietrelcina “terra benedetta, intrisa di santità”

Foto Iaria/SIR

Pietrelcina è “una terra benedetta perché intrisa di santità”. Lo ha detto ieri sera l’arcivescovo di Benevento, mons. Michele Autuoro, presiedendo la festa della Madonna della Libera, patrona del paese, nel sessantesimo anniversario dell’incoronazione della statua, avvenuta nel 1966 per mano dell’allora arcivescovo Raffaele Calabria. Una ricorrenza che “tocca il cuore dell’identità di questo paese e non solo”, ha affermato il presule, ricordando il Perdono di Assisi e l’ottavo centenario del transito di san Francesco. Alla celebrazione ha partecipato anche il vescovo ausiliare di Filadelfia, mons. Keith J. Chylinski, che ha poi guidato la processione per le vie del paese. “Maria ci liberi dai tanti tiranni di questo mondo che indossano corone solo per angariare il proprio popolo, accecati dall’infinita sete di potere”, ha invocato mons. Autuoro. La Vergine insegni a quanti hanno responsabilità nelle istituzioni civili e sociali e nella Chiesa che “l’autorità autentica è una vocazione a servire il bene comune, il bene di tutti e non di pochi, perché servire è regnare”. L’arcivescovo ha quindi ricordato il “legame viscerale, tenerissimo e filiale” di padre Pio con la Madonna della Libera, chiamata “la Madonnina nostra”. Infine, la preghiera affinché Maria liberi l’umanità dalle guerre, dalle ingiustizie e dall’indifferenza, spezzi “i muri del nostro egoismo” e faccia della terra “una casa comune nella quale vivere da fratelli”.