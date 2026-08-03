Diocesi: Cerreto Sannita, al via oggi la seconda edizione di “Mater Jubilaei”

La parrocchia di Melizzano, nella diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità e alta espressione artistica con la seconda edizione di “Mater Jubilaei”, la kermesse dedicata alla musica corale e sacra che animerà il paese oggi, il 6 e il 7 agosto. ​Organizzato dal Coro polifonico “Madonna della Libera” di Melizzano vede la firma, in qualità di direttore artistico, del maestro Marco Rosiello.

​”Mater Jubilaei” non è solo una rassegna musicale, ma un vero e proprio cammino di fede e formazione. Il programma, denso di appuntamenti, prevede momenti di preghiera, workshop laboratoriali e prove aperte che culmineranno nel “Grande Concerto delle Corali”, in scena venerdì 7 agosto alle ore 20,30 in Piazza Roma, in cui il maestro Rosiello dirigerà in concerto oltre 150 coristi con orchestra dal vivo e arricchito da due dalle voci soliste del Coro della diocesi di Roma: Mariangela Topa e Rossella Mirabelli.

​Il cartellone si apre oggi, lunedì 3 agosto, con la celebrazione eucaristica alle 18, animata dalle corali partecipanti e officiata da mons. Alessandro Zenobbi, vescovo ausiliare di Roma.

Saranno numerosi i cori provenienti da diverse regioni d’Italia: Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio, Campania, Liguria, dando vita a questa edizione e unendo le proprie voci in un abbraccio corale che promette di emozionare il pubblico e valorizzare il patrimonio della polifonia sacra e liturgica.

​Un appuntamento che trasforma Melizzano in un palcoscenico a cielo aperto, consolidando l’evento come punto di riferimento per gli amanti della musica liturgica e corale.

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