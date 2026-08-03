Commissione Ue: approvato un regime di aiuti di Stato da 20 milioni di euro per le imprese agricole del Friuli Venezia Giulia

La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti di Stato da 20 milioni di euro a favore delle imprese agricole e della pesca della regione italiana del Friuli Venezia Giulia, “che si trovano ad affrontare l’aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti a causa della crisi in Medio Oriente”. Il regime è stato approvato nell’ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione. Il regime, che avrà una durata fino al 31 dicembre 2026, “mira a mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi di carburanti e fertilizzanti per l’agricoltura, nonché dei prezzi dei carburanti per la pesca e l’acquacoltura”. Gli aiuti saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette e prestiti agevolati. L’importo sarà determinato in base alla superficie coltivata a prodotti agricoli e in base a stime del consumo di carburante nella produzione primaria di prodotti ittici e di acquacoltura, con un tetto massimo di 50.000 euro per beneficiario. L’aiuto è erogato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La Commissione ha ritenuto che “il regime è necessario, appropriato e proporzionato per agevolare lo sviluppo di un’attività economica e non pregiudica le condizioni commerciali in misura contraria all’interesse comune”.

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