Carta di Leuca: dal 10 al 14 agosto il meeting dei giovani del Mediterraneo con il card. Pizzaballa

“Mediterraneo di pace per un mondo in pace – Bellezza, Arte e Pace” è il tema dell’undicesima edizione della Carta di Leuca, il meeting internazionale dei giovani del Mediterraneo in programma a Leuca dal 10 al 14 agosto, promosso dal Parco culturale Terre del Capo di Leuca e dalla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Parteciperanno giovani provenienti dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, tra cui Gerusalemme e Cipro, chiamati a riflettere su rispetto, solidarietà e condivisione nel solco del magistero di don Tonino Bello. Filo conduttore dell’edizione 2026 sarà la recente lettera pastorale del card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, “Tornarono a Gerusalemme con grande gioia”. Dal 10 al 13 agosto i partecipanti prenderanno parte a laboratori ispirati ai temi del cardinale e guidati dai volontari di Caritas Italiana, da cui prenderà forma la Carta di Leuca, la dichiarazione d’intenti che verrà sottoscritta al termine dell’evento. Nella notte tra il 13 e il 14 si terrà la veglia di preghiera sulla tomba di don Tonino Bello ad Alessano, con il pellegrinaggio notturno fino al santuario di Leuca. Il card. Pizzaballa sarà presente dal 13 agosto e la mattina del 14, dopo la proclamazione della Carta di Leuca, presiederà la Messa conclusiva sul piazzale della basilica. “Che le voci che si leveranno durante i giorni di Carta di Leuca possano raggiungere quanti hanno la responsabilità di costruire la pace”, auspica il vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, mons. Vito Angiuli, “e che i semi di pace affidati ai giovani possano portare frutti duraturi per un futuro più umano”.

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