Brasile: Casa do Menor, 1.200 giovani inseriti nei corsi di formazione professionale

L’avvio dei nuovi corsi di formazione professionale, che quest’anno hanno accolto 1.200 giovani, rappresenta un importante traguardo per la Casa do Menor, fondata da padre Renato Chiera in Brasile e presente anche in Italia con sede a Mondovì (Cuneo). La Casa do Menor è nata nel 1986 e cresciuta fino a contare oltre 7.500 accoglienze e 5.000 volontari in tutto il Paese. I corsi sono un’opportunità concreta per acquisire competenze professionali, costruire il futuro e sviluppare un progetto di vita fondato sull’istruzione, sul lavoro e sulla responsabilità personale. I percorsi educativi e formativi sono rivolti sia ai giovani accolti nelle proprie strutture sia a coloro che desiderano diventare volontari, operatori o partecipanti ai viaggi di solidarietà e agli scambi culturali organizzati dall’associazione.

Tra le principali iniziative rientrano i corsi di formazione di base, organizzati periodicamente in Italia, prevalentemente presso il Monastero di San Biagio di Mondovì, durante i quali vengono approfonditi la missione dell’associazione, i principi educativi, la tutela dei minori, la gestione della vita comunitaria e gli aspetti relazionali e interculturali. Alla preparazione teorica si affiancano le esperienze sul campo nelle case di accoglienza e nelle case famiglia della Casa do Menor in Brasile, in località quali Miguel Couto, Fortaleza e Santana do Ipanema. I volontari vivono per periodi compresi tra uno e tre mesi accanto agli educatori, agli psicologi e agli operatori locali, condividendo la quotidianità con i minori accolti.

Parallelamente, l’organizzazione investe nella formazione professionale dei giovani ospiti delle proprie strutture attraverso laboratori e corsi tecnico-pratici, tra cui informatica, meccanica e altri percorsi professionalizzanti. Queste attività, integrate dal costante supporto di educatori e professionisti dell’area psicopedagogica, hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze personali e professionali dei ragazzi, promuovendo l’autonomia e facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.

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