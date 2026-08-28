Povertà educativa: Fondazione l’Albero della Vita, ritorna la campana “Back To School” con la distribuzione di 500 kit scolastici in 6 città

Per milioni di bambini settembre rappresenta l’inizio di un nuovo anno scolastico. Per molte famiglie significa affrontare una spesa che può diventare difficile da sostenere: zaini, quaderni, astucci, strumenti tecnici e libri di testo sono arrivati a costare una media di 673 euro per studente con un incremento del 2,3% rispetto al 2025 (Federconsumatori 2026). Garantire a ogni bambino il materiale necessario per affrontare il primo giorno di scuola significa offrire a tutti le stesse condizioni di partenza e rendere il rientro in classe un momento davvero inclusivo. È in questo contesto che Fondazione l’Albero della Vita rinnova anche quest’anno il proprio impegno con la campagna “Back To School” distribuendo 500 kit scolastici nelle sei città italiane in cui è presente: Milano, Genova, Perugia, Napoli, Catanzaro e Palermo.

Fondazione l’Albero della Vita è presente durante tutto l’anno accanto a bambini, ragazzi e famiglie con percorsi di supporto allo studio, laboratori per il potenziamento delle competenze trasversali, attività Stem, iniziative per la scoperta del territorio e del patrimonio culturale, opportunità di accesso alla pratica sportiva, percorsi di educazione al rispetto e al superamento degli stereotipi di genere, oltre alla distribuzione di materiale scolastico quando necessario. Nel 2025, in tutta Italia, gli operatori e educatori della Fondazione hanno intercettato e supportato 8.312 persone e coinvolto oltre 4.100 minori nelle loro attività sul campo.

In Lombardia la dispersione scolastica si attesta al 7,7%, ma Milano rappresenta un esempio di città caratterizzata da forti contrasti tra centro e periferia: in alcune aree periferiche la dispersione scolastica raggiunge l’11,4%, con picchi fino al 24% (Openpolis 2024). È nel quartiere milanese di Baggio che la Fondazione l’Albero della Vita concentra una parte significativa del proprio lavoro sul territorio. Qui la Fondazione è impegnata accanto a bambini e famiglie attraverso attività di contrasto alla povertà e in collaborazione con gli istituti scolastici Alda Merini, Iqbal Masih e Buonarroti di Corsico. La distribuzione dei kit scolastici coinvolge inoltre la comunità educativa ZeroSei, amichevolmente chiamata “La casa dei bimbi”, e la struttura di accoglienza La Rondine.

“La scuola, davvero inclusiva e socialmente solida, è il luogo in cui un bambino, una bambina, un ragazzo o una ragazza impara a guardare all’adulto che sarà: consapevole, orientato al futuro e ben radicato nei valori della cittadinanza, del merito e dell’accoglienza. I kit scolastici di Fondazione l’Albero della Vita nascono per abbattere lo stigma della povertà e fare un primo passo nella lotta alla dispersione, ma la vera sfida si vince ogni giorno. Per questo siamo presenti accanto ai minori e alle loro famiglie durante tutto l’anno, affinché l’istruzione sia, e rimanga sempre, la più potente leva di riscatto e crescita personale”, dichiara Isabella Catapano, direttrice generale della Fondazione l’Albero della Vita.

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