Omicidio a Cassano Ionio: mons. Savino (Vescovo), “qui i giusti sono la stragrande maggioranza”

“Un omicidio ha squarciato il silenzio di Lauropoli, portando con sé lo sgomento, le domande senza risposta e il tormento di una comunità che si sente stretta in una morsa di dolore e di rabbia”. Lo scrive il vescovo di Cassano allo Ionio, mons. Francesco Savino, in una lattera alla comunità di Lauropoli – frazione di Cassano allo Ionio – dopo che un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito questa mattina in un probabile agguato. Il presule riconosce il turbamento della comunità: molti in queste ore sono smarriti e si sentono “traditi dalla propria terra”. Mons. Savino comprende questo smarrimento, ma rifiuta l’idea che la Calabria possa essere paragonata a “Sodoma e Gomorra”. La terra non è maledetta: è “una terra ferita”, e le ferite “si curano, non si subiscono”.”Ricordate la Scrittura?” si domanda: “quando il giudizio sembrava incombere, Dio disse che avrebbe risparmiato l’intera città per il pianto e la preghiera di pochi giusti. E io, guardandovi, guardando le vostre famiglie, i vostri anziani, i vostri giovani, vi dico: qui i giusti sono la stragrande maggioranza”. Mons. Savino esprime “gratitudine” alle Forze dell’Ordine e agli investigatori che “stanno lavorando senza sosta. Loro sono i custodi della nostra sicurezza notturna. Tengono la tela della verità nel silenzio, con competenza e dedizione. A loro va il nostro grazie, la nostra collaborazione e la nostra fiducia incrollabile: non ci lasceranno soli, e noi non dobbiamo mai ostacolarli con chiacchiere da piazza, ma sostenerli con la nostra lealtà.

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