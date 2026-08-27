Suicidio assistito: “Ditelo sui tetti” su Lombardia e Veneto, “non sovvertire il senso del Servizio sanitario nazionale con prestazioni contro la vita”

“Con il gravissimo caso di ‘Domenico’ portato in un ospedale pubblico per prestazioni finalizzate alla sua morte, la Giunta regionale della Lombardia ha voluto imporre, contro il voto del suo Consiglio regionale del 20 novembre 2024 e strumentalizzando le sentenze della Consulta (che ciò non pretendono affatto), di invertire lo scopo stesso del sistema sanitario pubblico”: così in una nota il network di oltre cento associazioni e comitati civici “Ditelo sui tetti”. “Accettando passivamente la pressione ideologica della associazione Luca Coscioni, con un mero atto amministrativo, Fontana e Bertolaso hanno introdotto la rottura con la grande tradizione lombarda della cura e della assistenza alle persone fragili. Potremmo dire che hanno preferito ascoltare l’individualismo della borghesia cosmopolita all’orientamento solidale e sussidiario dei corpi sociali lombardi”, continua la nota.

“Analogamente in Veneto, Luca Zaia, già ministro consenziente del decreto legge dedicato a salvare la vita di Eluana Englaro, vuole ora forzare clamorosamente tempi e modi della decisione consiliare per favorire la approvazione della ‘legge Coscioni’ (ma si può davvero accettare un blitz su una questione del genere?!), che era già stata respinta dal Parlamentino veneto il 16 gennaio 2024”. “Anche in questo caso – proseguono Domenico Menorello e Acheropita Curti per il network – i consiglieri che la sostengono si assumono la responsabilità di spaccare la società veneta che vanta una straordinaria tradizione solidale”.

“In tutti e due i casi, in gioco è il ruolo stesso del servizio sanitario pubblico il cui diretto intervento, da un lato, non è necessario per le indicazioni della consulta e che, dall’altro, gli ambienti eutanasici vogliono invece coinvolgere in vista dell’obiettivo ideologico di costruire il diritto assoluto alla morte assistita”. “Quel che realmente vogliono i promotori di queste scelte – spiega Menorello – è che sia lo Stato ad affermare che una vita priva di apparente utilità produttiva non avrebbe più dignità di essere curata, assumendo così una specifica pretesa ideologica e antropologica di triste stampo iperindividualista. Tant’è che, come dimostrano gli studi scientifici, ovunque il Servizio sanitario pubblico sia stato sovvertito verso prestazioni contro la vita, si sono impennate le richieste di morte, a causa del giudizio pubblico di disvalore e di abbandono dei più fragili che inevitabilmente ne consegue. Esattamente questa è la responsabilità pubblica, culturale e politica che si assumono i promotori di una simile inaccettabile scelta, che peraltro non appartiene in alcun modo alle regioni” .

“Ai veneti e ai lombardi – concludono le associazioni pro life – ricordiamo perciò la pericolosità di servizi sanitari in cui dovesse entrare la cultura dello scarto, soprattutto dei malati e degli anziani. Solo la cultura – anche pubblicamente affermata – della vita può infatti garantire la appropriatezza delle cure senza limiti di età”.

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