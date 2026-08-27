Perdonanza Celestiniana 2026: L’Aquila, domani l’apertura della Porta Santa

L’arcivescovo dell’Aquila, mons. Antonio D’Angelo, rende noto che domani, 28 agosto, la celebrazione per l’apertura della Porta Santa della Basilica di S. Maria di Collemaggio presieduta dal card. José Tolentino de Mendonca, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, sarà trasmessa in diretta dal sito ufficiale di informazione del Vaticano vaticannews.it. “L’arcivescovo esprime gratitudine a tutti gli organi di informazione ed in particolare alla Santa Sede per permettere a L’Aquila, Capitale del perdono e della riconciliazione, come la definì Papa Francesco nella sua Visita Pastorale a L’Aquila nel 2022, di rilanciare nel mondo l’invito alla pace e alla riconciliazione con Dio e tra gli uomini rivolto alla Chiesa e al mondo, ben 732 anni fa, da San Celestino V con la Bolla Inter Sanctorum Solemnia, detta della Perdonanza”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /