Terremoto Centro Italia: Castelli (Commissario), “avanti con la rinascita delle comunità”

Una ricostruzione che non si limiti a restituire edifici e infrastrutture, ma che favorisca la rinascita sociale, economica e culturale dei territori colpiti dal terremoto del 2016. È questo il messaggio emerso dall’incontro “Oltre l’emergenza. La ricostruzione che crea comunità”, ospitato oggi al Meeting di Rimini. Al confronto hanno partecipato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’amministratore delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino. A dieci anni dal sisma che il 24 agosto 2016 colpì Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, provocando 299 vittime e gravi devastazioni in centinaia di centri dell’Appennino centrale, l’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sul percorso di ricostruzione e sulle prospettive future. Al centro del dibattito, il passaggio dalla fase emergenziale a una strategia di rilancio complessivo delle aree interne. “I territori che hanno subito il terremoto del 2016 erano già affaticati: abbandono e spopolamento non erano questioni ignote. Il sisma ha aggravato una situazione di crisi già esistente”, ha affermato Castelli. Il commissario ha ricordato come il processo di ricostruzione sia stato segnato da “incertezze e false partenze”, con ritardi che hanno inciso profondamente sulla vita delle popolazioni coinvolte. “Oggi però – ha aggiunto – siamo impegnati a trasformare la ricostruzione in un’opportunità di rinascita, capace di creare lavoro, servizi, attrattività e nuove possibilità per le comunità dell’Appennino centrale”.