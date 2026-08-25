Settimana liturgica nazionale: mons. Maniago (Cal), “c’è il rischio di mettere il ragazzo al centro di tutto, non Gesù Cristo creduto, celebrato, vissuto”

(Foto Ucs diocesi di Catania)

Nel pomeriggio di ieri si è aperta la 76ª Settimana liturgica nazionale nella cattedrale di Sant’Agata. Nella sua introduzione, mons. Claudio Maniago, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente del Centro di azione liturgica (Cal) e della Commissione episcopale Cei per la Liturgia, ha ricordato come “l’obiettivo dell’itinerario d’iniziazione cristiana non è il sacramento da celebrare, ma la vita cristiana che nasce dal sacramento celebrato. Iniziare alla vita cristiana è il nostro compito: ciò significa iniziare a vivere da cristiani nel mondo”. In quest’ottica, ha proseguito, l’azione generativa della Chiesa “non può mai dimenticare che il fondamento della vita cristiana è Gesù Cristo: il ‘primo annuncio’ è all’origine del cammino. L’unico motivo determinante per diventare cristiani è Gesù e il desiderio di metterlo a fondamento della vita: non il desiderio di essere come ‘tutti gli altri’ o di ‘aver preso tutto’ o ‘non sentirsi inferiori’”. Una riflessione che si riflette sulla pratica catechistica attuale: “C’è il rischio di mettere il ragazzo al centro di tutto, non Gesù Cristo creduto, celebrato, vissuto… La prima Comunione si riduce a essere una festa dei fanciulli, una volta nella vita, senza nessun legame con l’Eucaristia dei cristiani”. Mons. Maniago ha richiamato anche il cammino sinodale, che ha reso evidente come oggi non si possa più dare per scontato un patrimonio di tradizione un tempo naturale, da qui la scelta di aprire, anche nella Chiesa italiana, un cantiere sull’iniziazione cristiana. Al centro di questo cantiere, ha detto l’arcivescovo, deve restare Gesù Cristo e non il sacramento in sé: “L’obiettivo non è il sacramento da celebrare, ma la vita cristiana che nasce”.