Diocesi: Belluno, a Canale d’Agordo domani Messa per papa Luciani

Saranno mons. Riccardo Battocchio, vescovo di Vittorio Veneto, e mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre, a celebrare la Santa Messa della quarta memoria liturgica del Beato Giovanni Paolo I che si terrà domani pomeriggio alle 16.30 in piazza papa Luciani a Canale d’Agordo. La solenne celebrazione eucaristica sarà accompagnata dai canti del Coro diocesano. L’appuntamento rappresenta il culmine spirituale dell’estate a Canale d’Agordo, un’occasione “unica per stringersi attorno alla memoria del Beato Albino Luciani nel giorno esatto della sua quarta ricorrenza liturgica ufficiale”, spiega una nota della Fondazione Papa Luciani. La presenza del vescovo della diocesi in cui mons. Albino Luciani ha a lungo operato e vissuto “pagine fondamentali del suo ministero dona all’incontro un valore storico e ideale profondo, unendo idealmente le terre del Veneto in un abbraccio di fede, gratitudine e devozione popolare”. L’evento è aperto a tutti i fedeli, ai residenti e ai pellegrini in visita tra le Dolomiti. Partecipare alla Santa Messa in Piazza Papa Luciani significa “non solo rinnovare il ricordo di un pastore mite e sorridente, ma anche affidare alla sua intercessione il cammino della Chiesa e della comunità intera, in una cornice paesaggistica e spirituale di straordinario valore”.

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