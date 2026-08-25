Brovedani: mons. Satriano ai 44 lavoratori di Modugno, “non siete soli, custodite la speranza”

(Foto diocesi di Bari)

“L’immagine dei cancelli chiusi con catene e lucchetti, senza preavviso, lede la dignità di persone che hanno consegnato all’azienda anni, talvolta decenni, della propria vita”. Lo scrive l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, in una nota sulla situazione dei 44 lavoratori dello stabilimento Brovedani di Modugno, che dal 5 agosto vivono nell’incertezza dopo l’annuncio della sostanziale cessazione dell’attività. “Comprendo le difficoltà degli imprenditori, ma nei momenti di crisi non si deve mai dimenticare che la prima risorsa sono le persone”, scrive il presule, ricordando “la parola accorata” di un lavoratore che non chiedeva “privilegi, ma preghiera e vicinanza”. “Il lavoro non è una merce e non può essere ridotto a una voce di bilancio: è dignità, partecipazione alla vita della comunità”, sottolinea mons. Satriano, in attesa del confronto previsto in Regione Puglia, e rivolge un appello a istituzioni, sindacati e azienda “perché nessuna possibilità sia lasciata intentata”. “Non siete soli”, conclude l’arcivescovo, rivolgendosi ai lavoratori. “Custodite la speranza, anche quando sembra fragile”.