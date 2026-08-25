Agricoltura: Commissione europea a sostegno dell’agricoltura, messa in crisi da caldo e siccità

Raccolti estivi e l’approvvigionamento di foraggio sono messi in crisi dal caldo persistente e dalla mancanza di precipitazioni degli ultimi due mesi soprattutto nell’Italia settentrionale e centrale, Francia, Germania meridionale, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania occidentale. È l’ultimo bollettino del Centro comune di ricerca della Commissione europea pubblicato oggi ad aver evidenziato i contorni della situazione. Nei paesi del Benelux, in Slovenia e in Croazia, è il mais in particolare a soffrire per il caldo e la siccità, scarso il foraggio e i pascoli in gran parte dell’Europa occidentale e centrale. In questo quadro, dice una nota da Bruxelles, “la Commissione rimane impegnata a sostenere gli agricoltori affinché possano continuare a fornire cibo di alta qualità a prezzi accessibili”, mentre la politica agricola comune (Pac) sostiene gli investimenti in sistemi di irrigazione efficienti e resilienti e promuove la transizione verso colture più resistenti ai cambiamenti climatici. ” Stiamo monitorando attentamente e attivamente gli sviluppi, raccogliendo informazioni sull’impatto direttamente sul campo”, ha commentato il Commissario per l’agricoltura Christophe Hansen. “Questi eventi ci ricordano che dobbiamo prepararci a un futuro in cui gli eventi meteorologici estremi diventeranno più frequenti e sostenere gli agricoltori oggi, rendendo al contempo l’agricoltura europea più resiliente per il domani”.

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