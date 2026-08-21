Perdonanza 2026: L’Aquila, meditazioni, convegno e un evento per i giovani in preparazione all’indulgenza celestiniana

Entrano nel vivo all’Aquila le iniziative promosse dall’Arcidiocesi de L’Aquila, con il patrocinio del Comitato Perdonanza, in preparazione alla celebrazione dell’indulgenza della Perdonanza celestiniana, concessa da san Celestino V nel 1294 e ottenibile dai fedeli dai primi vespri del 28 agosto ai secondi vespri del 29 agosto. Il primo appuntamento è in programma oggi, 21 agosto, alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, dove mons. Cristian Cavacchioli, vicario generale della diocesi di Teramo-Atri, terrà una meditazione spirituale dal titolo “Perdono, porta dell’Amore”. L’iniziativa è organizzata dall’Azione cattolica diocesana e sarà introdotta dal presidente diocesano, Francesco Fazio. Sabato 22 agosto, dalle ore 9, la Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo ospiterà il quinto convegno storico-pastorale promosso dall’Istituto superiore di Scienze religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila sul tema “Per una cultura del perdono. Celestino V tra storia, pastorale e orizzonti contemporanei”. Tra i relatori figurano il card. Giuseppe Petrocchi, il docente dell’Università dell’Aquila Luca Pezzuto e la storica della Pontificia Università Gregoriana Sofia Boesch Gajano Bartolomei Romagnoli. La giornata si concluderà alle 21 nel piazzale dell’Emiciclo con “Harmonies of Mercy. I giovani parlano di Perdonanza ai giovani”, evento organizzato dal Servizio diocesano di pastorale giovanile e vocazionale. All’iniziativa parteciperà anche la sezione giovani del Coro diocesano San Massimo.