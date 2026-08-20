Diocesi: Trento, 250 adolescenti in cammino da Assisi a Loreto con mons. Tisi

Sono 250 tra ragazze e ragazzi provenienti dalle diverse parrocchie della diocesi di Trento i giovani che cammineranno zaino in spalla da Assisi a Loreto. Insieme a loro ci sarà anche il vescovo, mons. Lauro Tisi. L’esperienza è rivolta ai nati tra il 2009 e il 2012, e vedrà convolti adolescenti che vanno dalla terza media alla terza superiore. Il pellegrinaggio prenderà il via lunedì 24 agosto con partenze diversificate da tutto il Trentino. Prima meta Assisi, dove i ragazzi ripercorreranno alcuni dei luoghi più significativi della vita di san Francesco: San Rufino, Santa Chiara, la Basilica di San Francesco e la Porziuncola, dove è prevista la celebrazione della Messa. Nei giorni successivi i giovani faranno tappa a Camerino, città ancora segnata dalle conseguenze del terremoto, per incontrare alcune testimonianze legate al tema della ricostruzione; quindi, proseguiranno verso Macerata, attraverso tratti percorsi a piedi e momenti di riflessione. Il cammino condurrà poi verso Loreto, con una tappa a piedi dall’Abbazia di San Firmano e un momento di incontro e riflessione con l’arcivescovo Lauro. Nella giornata di venerdì 28 agosto i ragazzi vivranno anche un incontro con la Comunità Cenacolo, prima di raggiungere il Santuario lauretano. Il pellegrinaggio si concluderà sabato 29 agosto a Recanati, con la celebrazione della Messa presieduta da don Lauro e il successivo rientro in Trentino.

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