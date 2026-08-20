Diocesi: Cuneo-Fossano, il 22 agosto per “I Dialoghi all’Alpe” il teologo Bernardi riflette su “L’algoritmo e il divino”

Ultimo appuntamento, sabato 22 agosto, de “I Dialoghi dell’Alpe”, riproposti all’Alpe di Papa Giovanni di Limone Piemonte, in questi mesi estivi dopo la buona esperienza della scorsa estate. “Lo scopo dei Dialoghi dell’Alpe è offrire alcuni strumenti interpretativi riguardo a temi di attualità. Il primo momento è dedicato all’ascolto, durante il quale il relatore presenta il tema dell’incontro. Segue il dibattito, in cui tutti i partecipanti possono rivolgere le proprie domande all’ospite. È in questo modo che la conoscenza cresce e permette un approfondimento”, spiega la diocesi di Cuneo-Fossano.

Nei precedenti appuntamenti si è parlato di educazione, lavoro e intelligenza artificiale nell’Italia che cambia, la speranza per i bambini affetti da malattie genetiche e rare, san Francesco a 800 anni dalla morte, l’Alpe di Limonetto.

Piergiuseppe Bernardi, teologo, sabato 22 agosto alle ore 17.15 propone una riflessione su “L’algoritmo e il divino”. È possibile mettere in relazione l’immagine generativa prodotta dall’AI con l’icona bizantina. Entrambe si allontanano dalla rappresentazione mimetica e prospettica della realtà per configurarsi come soglie verso qualcosa di invisibile. Nell’icona, tale invisibile è il divino, che si manifesta attraverso la superficie dipinta; nell’immagine generativa, invece, è la processualità opaca dell’algoritmo, la “black box” che produce forme visibili a partire da dati e probabilità.

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