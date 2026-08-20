Diocesi: Cassano all’Ionio, domani a Sibari incontro su “La scienza medica al servizio della prenatalità”

“La scienza medica al servizio della prenatalità”: questo il tema della conferenza promossa per domani, 21 agosto alle ore 21, dalla parrocchia San Raffaele Arcangelo in collaborazione con il Centro di Aiuto alla Vita e il Movimento per la Vita della diocesi di Cassano all’Ionio presso la chiesa Beata Vergine Maria di Fatima a Marina di Sibari. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire — in chiave scientifica, culturale e pastorale — il valore della tutela della vita nascente, mettendo in dialogo professionisti della sanità, rappresentanti istituzionali e realtà ecclesiali impegnate nel sostegno alla maternità. A moderare l’incontro Martina Simone, presidente del Movimento per la Vita di Cassano all’Ionio. Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco Gianpaolo Iacobini e del parroco della Sibaritide, don Pietro Groccia. Seguiranno gli interventi diRosella Antonelli, presidente del CAV di Cassano all’Ionio; Silverio Tafuro, magistrato; Carmine Paternostro, medico mentre a concludere sarà Giuseppe Noia, docente di Medicina Prenatale all’Università Cattolica e presidente della Fondazione “Il Cuore in una Goccia”. Don Pietro Groccia sottolinea il valore di un momento di formazione che intende “rafforzare la cultura della vita e sostenere le famiglie nel delicato cammino della maternità”.

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