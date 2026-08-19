Femminicidio in Calabria: mons. Savino (Cassano allo Ionio), “andare oltre lo sgomento delle prime ore, per nominare con verità ciò che è avvenuto”

“Esistono notizie che arrivano nel pieno di una festa e la spengono in un istante, lasciando le luminarie accese sopra un silenzio che resta impossibile da riempire, ed è precisamente quanto è accaduto alla nostra Chiesa nelle ore in cui il Ferragosto calabrese si consumava tra le processioni, le tavole imbandite e i fuochi accesi sul mare”. Lo afferma in una nota pubblicata su sito della diocesi il vescovo di Cassano allo Ionio, mons. Francesco Savino, dopo la morte di Ornella Forastefano, 46 anni, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all’ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite. Il vescovo prende la parola consapevole che davanti a una donna uccisa “il silenzio di un vescovo assomiglierebbe a una complicità”, e persuaso che la comunità affidata “alla mia cura abbia diritto a una riflessione capace di andare oltre lo sgomento delle prime ore, per nominare con verità ciò che è avvenuto in mezzo a noi e per indicare la strada che ci attende”. Mons. Savino ricorda che la Chiesa il 15 agosto canta l’Assunzione di Maria al Cielo e proclama “una verità” che riguarda tutti poiché afferma che “il corpo di una donna è stato accolto in cielo, glorificato, custodito per sempre dalla corruzione e collocato accanto a Dio come primizia di ciò che attende l’umanità intera”. Nella stessa notte il corpo di una donna “veniva percosso fino alla morte e abbandonato davanti all’ingresso di un ospedale”. Tra queste due immagini “corre l’intera distanza che separa il Vangelo dal peccato del mondo”. “Aggiungo – scrive – con la libertà che quest’ora richiede, che anche noi uomini di Chiesa siamo chiamati a un serio esame di coscienza, poiché per secoli una certa predicazione ha raccomandato alle donne la sopportazione, ha chiamato pazienza ciò che era soggezione e ha consigliato di salvare il matrimonio perfino a prezzo dell’incolumità personale. Quella pagina resta chiusa per sempre, e al suo posto la Chiesa afferma oggi che ogni donna la quale subisca violenza possiede il diritto pieno di andarsene, e che il dovere della comunità cristiana consiste nell’aiutarla concretamente a farlo, accogliendola, sostenendola, accompagnandola, nella ricerca di un lavoro e nella cura dei figli, poiché la vita di una donna vale infinitamente più della conservazione di una convivenza violenta”. La violenza contro le donne – sottolinea mons. Savino – nasce da “una cultura maschile del possesso che sopravvive travestita da amore, e i suoi segnali compaiono molto prima del sangue, nel controllo del telefono, nella gelosia che isola dalle amiche, nella voce alzata dentro casa, nella battuta che umilia davanti agli altri, nel denaro amministrato come strumento di dipendenza. Amare – sottolinea – significa desiderare e custodire la libertà dell’altra persona, sicché chi pretende di possedere ha già smesso di amare da tempo”.

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