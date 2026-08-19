Diocesi: Novara, torna dopo 70 anni il torneo calcistico tra parrocchie

24 ore consecutive di sport e coinvolgerà 12 squadre e oltre 100 giovani atleti. È la Heaven’s Cup, torneo tra parrocchie della diocesi di Novara organizzato attraverso Asd Parrocchia San Maiolo Aps e dedicato alla memoria di don Aldo Mercoli. L’evento si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre all’oratorio di Veveri e raccoglie l’eredità dello storico Torneo ragazzi di Novara, il primo campionato calcistico tra gli oratori della città, nato nel 1946 e disputato fino al 1956. Proprio a settant’anni dall’ultima edizione, dodici oratori appartenenti ai circuiti Csi e Anspi della diocesi di Novara torneranno a incontrarsi per recuperare e rilanciare quello spirito, trasformando il torneo anche in un momento di aggregazione per i giovani e le comunità parrocchiali. Accanto alle partite sono previsti momenti di spettacolo e intrattenimento e una messa presieduta dal vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla. Ad aiutare nell’organizzazione dell’evento saranno circa 150 volontari impegnati durante le 24 ore di sport. Il torneo ha ottenuto il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Novara, Diocesi di Novara e Centro diocesano di Pastorale giovanile, con la collaborazione di Anspi, Csi e Cst.

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