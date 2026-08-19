Diocesi: Novara, aperte le iscrizioni per la Gmg a Seul. Scadenza il 15 settembre

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni della Diocesi di Novara che desiderino partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Seoul dal 3 all’8 agosto 2027. Un viaggio organizzato dalla diocesi in collaborazione con le altre del Piemonte e della Valle d’Aosta e che richiede una pianificazione e programmazione con largo anticipo. Per questo chi si è già preiscritto o chiunque voglia partecipare alla Gmg potrà confermare la propria iscrizione entro il 15 settembre. Il viaggio la partenza tra il 26 e il 30 luglio, con alcuni giorni di gemellaggio nelle diocesi coreane, e rientro tra il 10 e il 12 agosto. La quota indicativa del pellegrinaggio è attualmente stimata tra 2.200 e 2.500 euro. La diocesi ricorda che per entrare in Corea del Sud è necessario il passaporto elettronico: chi ne è già in possesso, dovrà verificare che abbia una validità residua di almeno 3 mesi rispetto alla data di arrivo a Seul. Attenzione poi all’età: in Corea del Sud si diventa maggiorenni a 19 anni. Per questo motivo, tutti i partecipanti che avranno 18 anni al momento della partenza dovranno avere una figura adulta di riferimento che li accompagni per tutta la durata del viaggio, previa delega firmata dai genitori.