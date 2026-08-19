Diocesi: Mazara del Vallo, gemellaggio con Tunisi e delegazione d’oltre sponda in città

Dal 27 agosto e sino al 1° settembre, una delegazione della Chiesa tunisina, guidata dall’arcivescovo mons. Nicolas Lhernould, sarà in visita nel territorio della diocesi di Mazara del Vallo. La visita si inserisce nell’ambito del gemellaggio tra le due diocesi di Mazara del Vallo e Tunisi, coordinato dall’Ufficio gemellaggio guidato da don Francesco Fiorino.

Nei mesi scorsi diverse delegazioni della diocesi siciliana sono state a Tunisi e ora la delegazione d’oltre sponda sarà a Mazara del Vallo. “Il gemellaggio tra le due diocesi nasce infatti dal desiderio di conoscerci, di accoglierci e di condividere le ricchezze delle nostre rispettive esperienze ecclesiali. In un tempo nel quale il Mediterraneo rischia talvolta di essere percepito come luogo di divisioni, conflitti e distanze, siamo chiamati a riscoprirlo come mare che unisce, luogo di incontro tra popoli, culture e tradizioni diverse”, spiega il vescovo Giurdanella. Tra le due diocesi gemellate da decenni si condividono esperienze, iniziative e percorsi di evangelizzazione e di solidarietà. “Il gemellaggio ha bisogno di due atteggiamenti: responsabilità e cooperazione”, aggiunge Giurdanella. Tra i momenti più significativi della visita della delegazione tunisina c’è l’incontro con gli operatori della Caritas diocesana e Fondazione San Vito Ets (giovedì 27), l’incontro comunitario con preti, diaconi, consiglio pastorale diocesano, religiose/i, direttori degli uffici diocesani (venerdì 28, ore 10,30, in Cattedrale), visita al centro storico di Salemi e cena al turismo rurale “Al Ciliegio”, la visita al Parco archeologico di Selinunte e Gibellina (sabato 29), la visita al museo Lilibeo, alla chiesa-rettoria San Giovanni Battista e al centro “Giusti di Sicilia” (domenica 30), per poi concludere la giornata con la comunità di Torretta Granitola.

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