Diocesi: Matera-Irsina, cordoglio per la tragica scomparsa di Angela Buccico e Carlo Arnulfo

“La notizia del tragico epilogo delle ricerche dell’ultraleggero disperso nei giorni scorsi in Calabria, con il ritrovamento dei corpi senza vita dell’avvocata materana Angela Buccico e dell’avvocato Carlo Arnulfo, suscita profondo dolore e commozione anche nella Chiesa di Matera-Irsina”. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi.

“L’arcivescovo mons. Benoni Ambarus, insieme con l’intera comunità diocesana, si stringe con affetto alle famiglie Buccico e Arnulfo, partecipando al loro immenso dolore per una perdita così improvvisa e tragica”, prosegue la nota.

In queste ore, nelle quali le parole faticano a dare voce allo sgomento, “la Chiesa di Matera-Irsina affida Angela e Carlo alla misericordia del Padre e accompagna con la preghiera i loro familiari e quanti li hanno conosciuti e amati, perché possano trovare consolazione e forza nella fede e nella vicinanza della comunità”.

Infine, “un pensiero riconoscente va anche a quanti, nei giorni delle ricerche, hanno operato senza sosta e con generosità, mantenendo viva fino all’ultimo la speranza di un esito diverso”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /