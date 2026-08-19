Diocesi: Genova, da domani la novena per la Festa della memoria dell’apparizione della Madonna della Guardia nell’omonimo santuario

Il santuario di Nostra Signora della Guardia, nella diocesi di Genova, si prepara a vivere uno dei momenti più significativi dell’anno: sabato 29 agosto si celebra la Festa della memoria dell’apparizione della Madonna della Guardia, ricorrenza che richiama ogni anno migliaia di pellegrini da Genova, dalla Liguria e da numerose altre località.

Sabato 29 agosto un intenso programma liturgico accompagnerà i fedeli fin dalle prime ore del mattino e offrirà a tutti la possibilità di partecipare alle celebrazioni.

Alle 7, 8 e 9 saranno celebrate le messe mattutine in basilica. Alle 10, alla cappella dell’apparizione, commemorazione dell’apparizione e supplica. Seguirà la tradizionale processione delle Confraternite, che accompagnerà i fedeli verso la basilica, dove alle 10.45 sarà celebrata la messa Pontificale presieduta da mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

Nel pomeriggio, alle 16, la santa messa solenne sarà presieduta dal card. Angelo Bagnasco, nel 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Seguiranno la celebrazione delle 17.15 in basilica e, alle 18.30, la santa messa all’aperto alla cappella dell’apparizione.

La giornata di festa si concluderà alle 21 con un momento di contemplazione spirituale e culturale, animato da musiche d’organo e violino, canti e brani mariani della tradizione classica, coordinato dal maestro Damiano Profumo.

Le celebrazioni saranno precedute, venerdì 28 agosto, dal tradizionale pellegrinaggio della vigilia, guidato da mons. Marco Tasca.

La partenza è fissata alle 20 dalle “Batterie”. I pellegrini raggiungeranno a piedi il santuario, dove seguiranno la messa vigiliare e l’adorazione eucaristica notturna. Un appuntamento particolarmente suggestivo che, nella vigilia della festa, invita a vivere il cammino verso il santuario come esperienza di preghiera, affidamento e comunione.

Giovedì 20 agosto inizia la novena in preparazione alla festa. Ogni giorno alle 17 la messa è celebrata dai rettori di alcuni santuari mariani in Italia. Alle 21 la preghiera del rosario alla cappella dell’apparizione, animata dalle parrocchie della Valpolcevera e delle Vallate vicine.

Nell’ambito della novena, domenica 23 agosto alle 16.40 viene presentato il volume del card. Angelo Comastri “La Madonna della Guardia… quale messaggio ci consegna?”. Con don Andrea Robotti, rettore del santuario, interviene sr. Rosangela Sala, coordinatrice dell’Ufficio Vita consacrata dell’arcidiocesi di Genova.

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