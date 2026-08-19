Aiuto umanitario: Ue, “attacchi contro operatori e ospedali sono violazioni del diritto internazionale”

Ricorre oggi la Giornata mondiale dell’aiuto umanitario. E l’Unione europea denuncia la drammatica escalation di attacchi contro il personale di soccorso e le ripetute violazioni del diritto internazionale nei teatri di guerra. A firmare la dichiarazione sono l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, e la Commissaria europea per la gestione delle crisi, Hadja Lahbib. “Onoriamo lo straordinario coraggio degli operatori umanitari che ogni giorno si mettono in pericolo per fornire cibo, acqua, riparo e cure mediche alle persone in disperato bisogno”, scrivono. “La loro dedizione, spesso in luoghi in cui il mondo ha distolto lo sguardo, è una delle più potenti espressioni di solidarietà dell’umanità”. I numeri ufficiali sono però drammatici: nei primi 8 mesi del 2026, 82 operatori umanitari sono stati uccisi, 39 rapiti e 97 feriti: “Ogni operatore umanitario ucciso non è solo una tragedia personale; è anche un fallimento da parte della comunità internazionale”. Chiara l’accusa delle due responsabili politiche: “Gli attacchi contro il personale umanitario, gli ospedali e gli oggetti civili non sono incidenti, sono violazioni del diritto internazionale umanitario”. Nella dichiarazione, Kallas e Lahbib richiamano alcune delle zone dove vi sono gravi crisi, luoghi in cui c’è bisogno di “continuare la nostra diplomazia umanitaria per sostenere un accesso umanitario rapido, sicuro e senza ostacoli, in modo che gli operatori umanitari possano raggiungere coloro che ne hanno bisogno”. “L’aiuto umanitario è un’espressione della nostra comune umanità”, concludono Kallas e Lahbib, e “l’Ue rimane un donatore impegnato finché persistono le esigenze”.

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