Sanità: Oms e Unicef, solo 4 strutture su 10 hanno servizi igienici adeguati

Solo 4 strutture sanitarie su 10 nel mondo dispongono di servizi igienici di base adeguati, mentre meno di 6 su 10 rispettano gli standard minimi per la pulizia degli ambienti. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Oms-Organizzazione mondiale della sanità e dell’Unicef, realizzato attraverso il Joint Monitoring Programme, che per la prima volta offre una fotografia globale dei servizi essenziali di acqua, igiene, sanificazione, pulizia ambientale e gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie. Nel 2025 l’85% delle strutture disponeva di un servizio di acqua di base, il 72% di servizi igienici per l’igiene delle mani e il 71% di sistemi adeguati per la gestione dei rifiuti sanitari. Solo il 59%, però, raggiungeva lo standard minimo per la pulizia ambientale e appena il 40% quello per i servizi igienici. Il dato non significa che il 60% delle strutture sia privo di bagni: globalmente l’89% dispone di qualche forma di servizio igienico e l’85% di servizi utilizzabili. Per rientrare nello standard di base, tuttavia, i servizi devono essere sicuri, accessibili e adeguati alle esigenze di pazienti, operatori, donne e ragazze e persone con mobilità ridotta. Solo circa la metà delle strutture dispone di bagni separati per sesso, accessibili o attrezzati per l’igiene mestruale. Preoccupa anche la pulizia degli ambienti: il 18% delle strutture non dispone né di protocolli di pulizia né di personale adeguatamente formato, interessando una popolazione stimata in circa 1,5 miliardi di persone. Nei Paesi meno sviluppati solo il 24% delle strutture raggiunge lo standard di base. Oms e Unicef sottolineano comunque i progressi compiuti tra il 2015 e il 2025, soprattutto nell’igiene. Resta però circa una struttura sanitaria su 10 senza alcun servizio idrico e una quota analoga senza servizi igienici. Il rapporto invita i Paesi a rafforzare monitoraggio, finanziamenti e standard, verificando non solo la presenza delle infrastrutture, ma anche sicurezza, accessibilità, affidabilità e condizioni di pulizia.

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