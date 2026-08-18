Diocesi: Ascoli Piceno, in corso il percorso espositivo “L’impronta di Francesco d’Assisi. Cronaca, arte e devozione”

In occasione delle celebrazioni francescane per l’ottavo centenario della morte, la città di Ascoli Piceno ospita il percorso espositivo “L’impronta di Francesco d’Assisi. Cronaca, arte e devozione”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Museo diocesano di Ascoli Piceno, la Conferenza episcopale marchigiana e la Regione Marche.

L’evento rientra nel progetto strategico regionale “Museo diffuso”, che coinvolge anche gli altri Musei diocesani della regione, promosso dalla Regione ecclesiastica Marche e sostenuto dalla Regione Marche, ed è finanziato nell’ambito dell’Accordo per la coesione 2021-2027. A queste risorse si aggiunge il cofinanziamento diretto della diocesi di Ascoli Piceno, volto ad assicurare la valorizzazione del patrimonio e una continua e qualificata accoglienza dei visitatori durante tutto l’anno.

Il cuore della mostra è il desiderio di restituire la figura di Francesco d’Assisi nella pienezza della sua umanità e quale autentico testimone del Vangelo. L’allestimento invita il visitatore a compiere un viaggio nella sua esperienza interiore, attraversando le tappe dell’inquietudine, del dramma personale e della riconciliazione che lo conducono alla gioia spirituale.

Il percorso si sviluppa attraverso il valore storico ed estetico del manufatto sacro, articolandosi in un itinerario che intreccia documenti, dipinti, opere di oreficeria e testimonianze monumentali presenti sul territorio.

La prima dimensione della mostra affronta il fondamento storico dell’incontro, rievocando il celebre passaggio di San Francesco ad Ascoli nel 1215. Come narra Tommaso da Celano nella Vita prima, la predicazione del Poverello in terra picena suscitò un tale entusiasmo da spingere trenta uomini a vestire immediatamente l’abito francescano. La testimonianza scritta, rappresentata in mostra dall’esemplare degli Acta Sanctorum della Biblioteca Diocesana, trasforma così la parola in memoria viva dell’impatto di quegli eventi.

Si passa quindi all’esplorazione dell’esperienza mistica dell’estasi, incentrata sulla dimensione spirituale e interiore del Santo. Questo tema trova forma visiva nella seicentesca Estasi di San Francesco, opera proveniente dal Palazzo vescovile, che traduce in un’immagine carica di lirismo il silenzio contemplativo e il fervore descritti dalle Fonti Francescane.

La memoria tangibile della devozione culmina invece nell’arte orafa con la Croce di Poggio Canoso, risalente alla fine del XIII secolo. Infine, l’itinerario travalica le pareti museali per estendersi al territorio ascolano, invitando a riscoprire capolavori come l’affresco trecentesco della Predica agli Uccelli, conservato su un pilastro della chiesa di San Gregorio Magno ad Ascoli Piceno.

La direzione e la cura scientifica dell’evento sono affidate a Simona Massari (Coordinamento tecnico e scientifico), insieme a Marco Lattanzi (direttore del Museo diocesano) e don Elio Nevigari (incaricato beni culturali ed edilizia di culto), con il contributo di mons. Gianpiero Palmieri, vescovo di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto-Montalto-Ripatransone.

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